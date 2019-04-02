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الاتحاد الوطني يبدي موقفا من تأجيل جلسة برلمان كوردستان ويأمل امرا خلال ساعات

رحبت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الثلاثاء بقرار هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان بتأجيل الجلسة الى غد الاربعاء.

وقالت عضو الكتلة بيكرد طالباني في تصريح ادلت به للصحفيين اليوم في البرلمان ان “القرار الذي اتخذته هيئة رئاسة برلمان كوردستان يعد مؤشرا ايجابيا”، مبينة ان “مشروع تعديل قانون رئاسة الاقليم قضية سياسية و وطنية تحتاج الى توافق وتفاهم حولها من قبل الكتل البرلمانية”.

وعبرت عن املها بان تتوصل الكتل البرلمانية خلال الساعات المقبلة تنسيق وتفاهم على القانون وقبل عقد جلسة يوم غد.

وكان مصدر برلماني مطلع قد افاد في وقت سابق من اليوم ان هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان قررت تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها عصر اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر ان يجري البرلمان في الجلسة التي تأجلت القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل تفعيل قانون مؤسسة رئاسة اقليم كوردستان-العراق وتعديل شكل انتخاب الرئيس حتى تعديل الدستور، فضلا عن توضيح تقرير اللجنة القانونية وفق احكام المادتين 87 و89 من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

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