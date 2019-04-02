الاتحاد الوطني يتلقى “ردا رسميا” من الديمقراطي قد يغير مسار تشكيل الحكومة

عبر الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاثنين عن سخطه تجاه رد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الحزب لطيف شيخ عمر في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم الجماعة الاسلامية ريبوار حمد عقب اجتماع جمع الحزبين انه “لا يوجد حل سوى الاتفاق الرصين بين الحزبين”.

واضاف ان “رد الديمقراطي الكوردستاني بشأن تشكيل حكومة الاقليم لا يعبر عن الشراكة الحقيقة”، مردفا بالقول ان “الاتحاد الوطني مع اتفاق رصين ولكن في الوقت ذاته يرفض التهميش والخضوع”.

وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني قد اعلن في وقت سابق من اليوم رفض الحزب الديمقراطي الكوردستاني تنفيذ مطالبه الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم.