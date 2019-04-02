الاتحاد الوطني يعلن رفض الحزب الديمقراطي تنفيذ مطالبه لتشكيل الحكومة الجديدة

اعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، الاثنين، رفض الحزب الديمقراطي الكوردستاني تنفيذ مطالبه الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم.

والديمقراطي بصفته الفائز في الانتخابات البرلمانية المنصرمة، تقع على عاتقه تشكيل الحكومة الجديدة ورشح لرئاستها مسرور بارزاني.

ويخوض الديمقراطي عدة جولات من الاجتماعات مع الاتحاد الوطني بغية تشكيل الحكومة، لكنها تعثرت في اكثر من مناسبة.

وقال لطيف شيخ عمر المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني بحسب اعلام حزبه، ان “الرد الاخير للوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني وصلنا وهو ان الاخير لن ينفذ مطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني”.

ولم يخض عمر بمزيد من التفاصيل.

ولم تستبعد جهات مراقبة ان يمضي الحزب الديمقراطي بتشكيل الحكومة بمعزل عن الاتحاد، إلا انها تتكون من حركة التغيير وعدة اطراف اخرى.