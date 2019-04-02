الاتحاد الوطني يكشف عن الهدف من حراكه الاخير مع احزاب معارضة

عقد حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاثنين اجتماعا مع حزب الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في مدينة السليمانية.

وقال مسؤول العلاقات الكوردستانية في الاتحاد الوطني أكرم علي في تصريح ادلى به للصحفيين عقب الاجتماع، ان “الهدف من الاجتماع مع الاتحاد الاسلامي الكوردستاني كان من اجل ايجاد تنسيق بشأن قانون رئاسة اقليم كوردستان، والقضايا الموجودة حاليا على الساحة السياسية في الاقليم”.

واضاف “نعتقد انه يتعين اجراء تعديلات على قانون رئاسة الاقليم، وان يخضع للنظام البرلماني”.

وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني قد اعلن في وقت سابق من اليوم رفض الحزب الديمقراطي الكوردستاني تنفيذ مطالبه الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم.

من جهته قال عضو المجلس التنفيذي في الاتحاد الاسلامي الكوردستاني محمد احمد للصحفيين ان “اقليم كوردستان بحاجة الى توازن وتفاهم تام”.

وعقد الاتحاد الوطني في وقت سابق اجتماعا مع الجماعة الاسلامية الكوردستانية في السليمانية اذ اعلن المتحدث باسم الحزب الاخير عن عدم ممانعته في ابرام اتفاق سياسي مع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، مجددا رفضه لمشروع قانون تعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان المقدم من قبل 68 عضوا في برلمان الاقليم.