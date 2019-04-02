الجماعة الاسلامية لا تمانع ابرام اتفاق سياسي مع الاتحاد الوطني الكوردستاني

اعرب حزب الجماعة الاسلامية الكوردستانية يوم الاثنين عن عدم ممانعته في ابرام اتفاق سياسي مع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، مجددا رفضه لمشروع قانون تعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان المقدم من قبل 68 عضوا في برلمان الاقليم.

وقال المتحدث باسم الجماعة ريبوار حمد في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم الاتحاد الوطني لطيف شيخ عمر عقب اجتماع جمع الحزبين ان “الجماعة الاسلامية في اطار التفاهم مع الاتحاد الوطني”، مردفا بالقول ان “الجماعة تريد تشكيل حكومة خدمية في اقليم كوردستان ترعى مصالح الشعب”.

واضاف ان “الاجتماع بين الحزبين كان طبيعيا ولم يخرج بموقف سياسي”، مستدركا القول ان “الجماعة الاسلامية الكوردستانية لا تمانع ابرام اتفاق سياسي مع الاتحاد الوطني الكوردستاني”.

وتابع حمد بالقول ان “رئاسة اقليم كوردستان قضية وطنية وهي بحاجة الى اجماع، وتوافق سياسي”، مجددا موقف كتلة حزبه برفض مشروع القانون المقدم من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحلفائه.