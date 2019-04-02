العتبة الكاظمية تمنع وسائل الاعلام الأجنبية من تغطية الزيارة

٢٠١٩/٤/١

منعت العتبة الكاظمية، عدد من مصوري الوكالات والقنوات الاجنبية من الدخول وتغطية زيارة الامام الكاظم (ع).

منسق جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، قال ان العتبة الكاظمية ومن خلال اجراءاتها التنظيمية للزيارة استثنت بعض وسائل الاعلام المحلية لتغطية الزيارة التي تشهدها المدينة في هذه الايام، و منعت عددا من مصوري الوكالات و القنوات الأجنبية من الدخول و التغطية، في حين ان دخولهم كان متاحاً في السنوات الماضية.

وبررت العتبة هذا المنع بانه اجراء تنظيمي لتسهيل عملية نقل وقائع الزيارة.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اذ تدين حادثة المنع التي فُرضت من العتبة الكاظمية التي مهمتها تنظيم و تسيير الوافدين و اتاحة الفرصة امام كافة وسائل الإعلام، فانها تؤكد ان العتبة ارتكبت خرقا دستوريا فاضحا بمنعها كوادر الوسائل الاعلامية من الدخول وتغطية الزيارة، كما كان سائدا في كل عام.

وتطالب الجمعية العتبة ببيان موقفها من قرار تقييد الحريات و حالة الانتقائية التي تعاملت بها مع وسائل الاعلام، كما انها تدعو رئيس الوزراء الى فتح تحقيق بحالة المنع هذه، التي تعد الاولى من نوعها في العراق، الذي يشهد زيارات مليونية عديدة كل عام.