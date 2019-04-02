العراق يصدر اكثر من 100 مليون برميل نفط بايرادات تجاوزت 6.5 مليار دولار

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر اذار الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.

حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (104) مليون و(686) الف و(779) برميلا، بايرادات بلغت اكثر من (6) مليارات و(679 ) مليونا و(440) الف دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر اذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليونا و (899) الفا و(853) برميلا ، اما من حقول كركوك بلغت الكميات المصدرة (3) مليون و(63) الفا و(972) برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (722) الفا و (954) برميلا.

واشار الى ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(377) الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (3) ملايين و(254) الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي (99) الف برميل ، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (24) الف برميل.

واضاف جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (63,804) دولارات.