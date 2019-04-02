العصائب تردُّ بشدة على صالح بشأن القوات الامريكية: لا يحق لك ذلك وتصريحك مرفوض

انتقدت كتلة “صادقون” التي تمثل جماعة “عصائب اهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي يوم الاثنين التصريحات الاخيرة التي ادلى بها رئيس الجمهورية برهم صالح بما يخص القوات الامريكية المتواجدة في العراق.

وكان صالح قد قال في وقت سابق إنه لا يرى أي معارضة “جادة” لوجود القوات الأمريكية في العراق ، شريطة أن تستمر هناك على وجه التحديد لمساعدة القوات العراقية في القتال ضد داعش، حسب الأسوشيتد برس.

وقال النائب عن الكتلة حسن سالم في تصريح مكتوب وزعه على وسائل الاعلام ان “المطالبين ببقاء القوات الامريكية غير مهتمين لجرائم الاحتلال الامريكي بحق ابناء الشعب العراقي وصناعتهم لداعش التي دمرت محافظاتنا”.

واضاف انه “لا يحق لأحد ان يصادر رأي الشعب العراقي وان البرلمان العراقي هو صاحب الكلمة الفصل في قرار بقاء القوات الاجنبية من عدمها كونه الممثل للشعب العراقي ولاسيما ان “الفتح” و”سائرون” متفقان على اخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية وتصريح برهم صالح ببقاء القوات الامريكية مرفوض”.

وقال برهم صالح إن هناك “إجماعًا عامًا” على أن العراق يحتاج إلى تعاون مستمر مع القوات ، وقال إنه يمكن أن يستمر “طالما كان ذلك ضروريًا”. كما حذر من أن تهديد داعش المتطرفين لم ينته بعد ، على الرغم من إعلان هزيمة الجماعة الإقليمية في سوريا الأسبوع الماضي.

يتمركز حوالي 5200 جندي في العراق كجزء من اتفاقية أمنية مع الحكومة العراقية لتقديم المشورة والمساعدة ودعم قوات البلاد في الحرب ضد الدولة الإسلامية.

اجتاح داعش أجزاء كبيرة من العراق في عام 2014 بعد انهيار القوات العراقية ، وشرع في إعلان خلافة ذاتية التصميم على أراضٍ تمتد إلى العراق وسوريا.

ودعيت القوات الأمريكية ، التي غادرت العراق في عام 2011 بعد غزوه في عام 2003 ، مرة أخرى في عام 2014 للمساعدة في القتال ضد الجماعة. أعلن العراق النصر على داعش في أواخر عام 2017 بعد حرب دموية مدمرة.

وتابع صالح “إنهم هنا من أجل المهمة المحددة المتمثلة في تمكين وتمكين القوات العراقية في القتال ضد داعش. لا شيء آخر. هذه هي المهمة الحصرية المحددة ، وفي هذا السياق ، لا أرى معارضة جادة لوجود هذه القوات في العراق اليوم”.

وتتعارض تعليقات صالح بشكل صارخ مع تعليقات معظم النواب المدعومين من إيران في البرلمان العراقي ، الذين يقولون إنهم يعدون مشاريع قوانين تدعو إلى الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية الآن بعد انتهاء الحرب ضد داعش.

أثارت الزيارة غير المفاجئة التي قام بها دونالد ترامب إلى العراق في ديسمبر / كانون الأول ، والتي فشل خلالها في مقابلة رئيس الوزراء ، وكذلك التعليقات الأخيرة التي قال السيد ترامب فيها إنه يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق “لمشاهدة إيران” ، وقد أثارت الغضب أيضًا في بغداد وأذكى النقاش.