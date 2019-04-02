القضاء: القبض على إرهابيين مسؤولين عن تفجيرات “المجموعة” و”المثنى” في الموصل

بغداد / إعلام القضاء

أعلنت محكمة تحقيق الموصل عن القبض على مفرزة تابعة لداعش الإرهابي نفذت تفجيرات في منطقة المجموعة والمثنى في أيسر الموصل، في عملية أمنية تمت بناء على أوامر قضائية وسميت بـ(عملية الثأر للطفلة حنين).

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى انه “بناء على أوامر قضائية صادرة من محكمة تحقيق الموصل وبالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية جرى القبض على المفرزة الامنية التابعة لتنظيم داعش الارهابي والذين قاموا بتفجيرات منطقة المجموعة ومنطقة المثنى واطلق على العملية (عملية الثأر للطفلة حنين) التي راحت ضحية في التفجيرات الاخيرة”.