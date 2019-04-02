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انتشال جثة طفل ورجل من ضحايا عبارة الموصل على بعد 20كم من موقع الحادث

عثر على جثتين لضحايا عبارة الموصل اقصى جنوب مركز محافظة نينوى.
وابلغ مصدر امني انه تم انتشال جثة طفل بعمر10 سنوات ورجل من حادثة العبارة على ضفاف دجلة في ناحية حمام العليل 20 كم جنوب الموصل.
واضاف ان تم انتشال الجثتين من قبل اصحاب الزوارق الاهلية.
ولقي أكثر من 100 شخص وفقد العشرات جراء غرق عبارة كان على متنها قرابة 300 شخص من سكان الموصل كانوا يرومون الاستمتاع بعطلة نوروز الشهر المنصرم.

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