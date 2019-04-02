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انهيار منزل ودوائر خانقين تدخل حالة الانذار

اعلنت قائممقامية قضاء خانقين، الاثنين، دخول الدوائر الخدمية في القضاء حالة الانذار، جراء كميات الامطار والسيول الغزيرة.

وقالت القائممقامية في بيان انه “تمت معالجة اغلب المناطق المتضررة من الفيضان والعمل مستمر لحين انجاز جميع الاعمال”، مبينة ان “وضع سد الوند مطمئن لحد الان”.

واشارت الى “انهيار احد المنازل القديمة غير المأهولة في منطقة الحميدية بدون خسائر بشرية”، داعية السكان الى “عدم الخوف والهلع واخذ المعلومات الصحيحة والرسمية من اعلام القائممقامية فقط”.

واكد البيان ان “جميع الدوائر الخدمية في حالة الانذار لحين انتهاء الامطار”.

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