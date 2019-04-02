ايران تعلن الغاء كوردستان لرسوم تأشيرات السفر

أعلن القنصل العام لايران في السليمانية باقليم كوردستان سعد الله مسعوديان، ان السلطة المحلية في إقليم كوردستان العراق ستلغي رسوم التأشيرات للرعايا الإيرانيين.

وأضاف مسعوديان، ان القنصلية الإيرانية العامة في السليمانية ستباشر بإصدار سمات الدخول المجانية للرعايا العراقيين، اعتبارا من اليوم الإثنين 1 نيسان/أبريل.

ولفت الي ان هذا الإجراء سيؤدي الى تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين الطرفين. بحسب ارنا.

وكانت السفارة الايرانية ببغداد اعلنت امس المباشرة وقنصلياتها بإصدار تأشيرات مجانية للرعايا العراقيين الذين يعتزمون السفر الي إيران إعتبارا من يوم الإثنين 1 نيسان/أبريل وذلك بناء على كتاب وزارة الخارجية الإيرانية الموجه لها والمؤرخ 2019/3/30 والبيان الختامي المشترك الذي صدر في ختام زيارة رئيس ايران حسن روحاني الى العراق في 2019/3/11 والذي ينص علي إصدار تأشيرات الدخول لرعايا البلدين دون أخذ رسوم السمات.