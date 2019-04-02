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برقيات عاجلة…

برقيات عاجلة…

+الى الإتحاد الأوروبي : لإيجاد ألية جديدة للإتفاف على العقوبات الأمركية على إيران

سيؤدي إلى إنقاذ النظام الإيراني من الإنهيار ،الذي ظهر بجلاء تطويره الصواريخ

الباليستية و برنامجه النووي المثير للشك والجدل ، والتورط في دعم الإرهاب والتدخل

السافر في شؤون الدول العربية وخاصة العراق واليمن ولبنان وفلسطين وبعض الدول

الإسلامية والأوروبية والأفريقية ، وهذا ضد مصداقيتكم التي تتشدقون بها .

+ السيد دونالد ترمب : إنسحابكم من سوريا هو نفس نتيجة إنسحابكم من العراق في عهد

اوباما ،فقدتم مصداقيتكم وتخليتم عن اصدقائكم ، وأخليتم الساحة لإيران وتركيا فحذارِ .

+ السيد عادل مهدي : تنفس العراق الصعداء بإنتخابكم ،ولكن يظهر أن نفس المشاكل

لا تزال قائمة ، فعدم محاسبة حيتان الفساد ، وإستمرار نهب المال العام ، وعودة الإرهاب

لضرب الأبرياء ، خيّب الأمال .

+السيد حيدر العبادي : عدم الإستقالة من حزب الدعوة قلل من رصيدكم الشعبي ، فلا

تتأمل كثيراً بالبقاء منتمياً والمالكي رئيسك الحزبي .

+ الى البرلمان العراقي : عدم محاسبة الصميدعي على فتواه التي بثت الحق والكراهية

ومحاكاة الإرهاب ، يفقد العراقي ثقته بكم ، فأنتم لستم حماة الدستور وقَسمَكم باطل .

+ السيد أردوغان التركي : المنطقة العازلة التي تريدونها هي لضرب الأكراد خوفاً

على حكمكم الإخواني مستقبلاً ، ولكن من يحرم شعبه من حقوقه كيف يعطي حقوقاً

للأخرين ؟، ففاقد الشيء لا يعطيه .

+إلى القادة الأكراد : من كان بيته متماسكاً فلا خوف عليه ، ولكن يظهر أن بيتكم

تصدّع بعد الإستفتاء ، فعودوا إلى رشدكم ، أليس بينكم حكماء ؟

+ السيد برهم صالح : لك علاقات جيدة عراقية وإقليمية ، ولكن صوتك قد خَفُتَ هذه

الأيام ، نشاطك مهم في توحيد الصفوف لمواجهة هرم المشاكل المتفاقمة .

+ السيد فلاديمير بوتين : الدور الروسي مهم وحاسم في سوريا ، ولكن إعطاء تركيا

وإيران ادوار موازية لدوركم يفقد هيبتكم ، ويعقد الحل السلمي المعقد اصلاً .

يكتبها منصور سناطي

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