برقيات عاجلة…
+الى الإتحاد الأوروبي : لإيجاد ألية جديدة للإتفاف على العقوبات الأمركية على إيران
سيؤدي إلى إنقاذ النظام الإيراني من الإنهيار ،الذي ظهر بجلاء تطويره الصواريخ
الباليستية و برنامجه النووي المثير للشك والجدل ، والتورط في دعم الإرهاب والتدخل
السافر في شؤون الدول العربية وخاصة العراق واليمن ولبنان وفلسطين وبعض الدول
الإسلامية والأوروبية والأفريقية ، وهذا ضد مصداقيتكم التي تتشدقون بها .
+ السيد دونالد ترمب : إنسحابكم من سوريا هو نفس نتيجة إنسحابكم من العراق في عهد
اوباما ،فقدتم مصداقيتكم وتخليتم عن اصدقائكم ، وأخليتم الساحة لإيران وتركيا فحذارِ .
+ السيد عادل مهدي : تنفس العراق الصعداء بإنتخابكم ،ولكن يظهر أن نفس المشاكل
لا تزال قائمة ، فعدم محاسبة حيتان الفساد ، وإستمرار نهب المال العام ، وعودة الإرهاب
لضرب الأبرياء ، خيّب الأمال .
+السيد حيدر العبادي : عدم الإستقالة من حزب الدعوة قلل من رصيدكم الشعبي ، فلا
تتأمل كثيراً بالبقاء منتمياً والمالكي رئيسك الحزبي .
+ الى البرلمان العراقي : عدم محاسبة الصميدعي على فتواه التي بثت الحق والكراهية
ومحاكاة الإرهاب ، يفقد العراقي ثقته بكم ، فأنتم لستم حماة الدستور وقَسمَكم باطل .
+ السيد أردوغان التركي : المنطقة العازلة التي تريدونها هي لضرب الأكراد خوفاً
على حكمكم الإخواني مستقبلاً ، ولكن من يحرم شعبه من حقوقه كيف يعطي حقوقاً
للأخرين ؟، ففاقد الشيء لا يعطيه .
+إلى القادة الأكراد : من كان بيته متماسكاً فلا خوف عليه ، ولكن يظهر أن بيتكم
تصدّع بعد الإستفتاء ، فعودوا إلى رشدكم ، أليس بينكم حكماء ؟
+ السيد برهم صالح : لك علاقات جيدة عراقية وإقليمية ، ولكن صوتك قد خَفُتَ هذه
الأيام ، نشاطك مهم في توحيد الصفوف لمواجهة هرم المشاكل المتفاقمة .
+ السيد فلاديمير بوتين : الدور الروسي مهم وحاسم في سوريا ، ولكن إعطاء تركيا
وإيران ادوار موازية لدوركم يفقد هيبتكم ، ويعقد الحل السلمي المعقد اصلاً .
يكتبها منصور سناطي