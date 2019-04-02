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بطانة الرحم المهاجرة قد تمنع الإنجاب

أكد الدكتور الألماني كلاوس بولر أن مرض «بطانة الرحم المهاجرة» (Endometriosis) قد يحرم المرأة من الإنجاب، لتأثيره السلبي في الخصوبة.

وأوضح طبيب أمراض النساء الألماني، وفقاً لوكالة «د ب أ» أن مرض «بطانة الرحم المهاجرة» المعروف أيضاً باسم «الانتباذ البطاني الرحمي»، يتمثل في خروج الغشاء المخاطي المبطن للرحم من موضعه، وانتقاله وتكاثره في موضع آخر، مثل الجزء السفلي من البطن، أو منطقة الحوض.

وتتمثل أعراض «بطانة الرحم المهاجرة» في آلام الحيض الشديدة، وآلام الجماع، أو التبول، وآلام في الجزء السفلي من البطن في غير موعد الدورة الشهرية.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لعلاجها في الوقت المناسب، والحفاظ على الخصوبة.

ويعالج هذا المرض بالأدوية، وربما يتطلب الخضوع للجراحة في بعض الحالات.

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