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تشكيلة الريال لمواجهة فالنسيا

أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، قائمة الفريق لمواجهة فالنسيا في الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل الملكي ضيفًا على ملعب “ميستايا” بمدينة فالنسيا، يوم غدًا الأربعاء في التمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت بغداد.

وشهدت القائمة، غياب تيبو كورتوا، ماركوس يورينتي، داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور للإصابة، بينما يغيب ناتشو فرنانديز للإيقاف لتراكم البطاقات الملونة.

وضمت القائمة 19 لاعبًا بحسب الموقع الرسمي للنادي الملكي وهم:

حراسة المرمى: نافاس، لوكا، موحا.

الدفاع: فاييخو، راموس، فاران، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيليون.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس.

الهجوم: بنزيما، ماريانو، بيل وفاسكيز.

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