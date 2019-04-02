خلية ازمة نينوى تصدر توضيحا بشان سلامة سد الموصل

اعلن عضو خلية الأزمة قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، سلامة سد الموصل من أي مخاطر قد تحدث.

وقال الجبوري في بيان “نطمئن أهلنا في الموصل بأننا على تواصل مع مدير سد الموصل، وأكد أن وضع السد جيد جداً ولاتوجد أي خطورة”.

وأضاف “تم تخفيض إطلاقات المياه المتدفقة من سد الموصل من 2250 متر مكعب في الثانية إلى 1000 متر مكعب وذلك حسب كمية المياه الواردة من تركيا مما يدل أن الوضع مسيطر عليه ولامبرر للمخاوف من وضع السد”.