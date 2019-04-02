Posted on by

خلية ازمة نينوى تصدر توضيحا بشان سلامة سد الموصل

اعلن عضو خلية الأزمة قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، سلامة سد الموصل من أي مخاطر قد تحدث.
وقال الجبوري في بيان “نطمئن أهلنا في الموصل بأننا على تواصل مع مدير سد الموصل، وأكد أن وضع السد جيد جداً ولاتوجد أي خطورة”.
وأضاف “تم تخفيض إطلاقات المياه المتدفقة من سد الموصل من 2250 متر مكعب في الثانية إلى 1000 متر مكعب وذلك حسب كمية المياه الواردة من تركيا مما يدل أن الوضع مسيطر عليه ولامبرر للمخاوف من وضع السد”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close