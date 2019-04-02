رئيس لجنة الصحة والبيئة د. قتيبة الجبوري : ذكرى وفاة الإمام الكاظم (ع) كانت وستبقى مناسبة للوحدة والتآخي بين العراقيين

عزّى رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور قتيبة ابراهيم الجبوري الشعب العراقي والعالم الإسلامي بوفاة الإمام الكاظم (عليه السلام) ، مؤكداً أن هذه الذكرى العظيمة كانت وستبقى مناسبة للتآخي والوحدة بين كل أطياف الشعب العراقي .

وقال في برقية تعزية اليوم :” أعزي الشعب العراقي الكريم والعالم الإسلامي بوفاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، الإمام الزاهد العابد صاحب السجدة الطويلة وراهب آل محمد عليهم السلام “.

وأضاف الجبوري :” إن هذه الذكرى العظيمة كانت وستبقى مناسبة للتآخي والوحدة بين كل أطياف الشعب العراقي تجسيداً للإرث الأخلاقي والإنساني النبيل الذي تركه لنا الإمام الكاظم عليه السلام وجعله نبراساً نهتدي به الى طريق الحق والعدل والتراحم والزهد والتقوى، فبهذه المبادئ العظيمة انتصرنا على الإرهاب وحررنا كل شبر من أرض العراق من دنس عصابات داعش، وكل شهيد من شهدائنا هو تجسيدٌ حيٌّ لهذه المبادئ والقيم “.

وتابع :” وبهذه الذكرى العطرة، نجدد دعوتنا للحكومة العراقية الى تضع نصب أعينها مخافة الله في هذا الشعب الذي عانى الفقر والبطالة ونقص الخدمات الأساسية، وأن تكون أول من يطبق فكر الإمام الكاظم عليه السلام قولاً وعملاً، فهذه الجموع التي تحيي هذه الذكرى العظيمة تحمل في قلوبها آلاماً وأحزاناً تسكبها عبرات عند (باب الحوائج) شاكية إليه حالها، والأجدر بالقائمين على إدارة الدولة اليوم أن يكونوا بمستوى المسؤولية وعند حسن ظن الشعب “.

وأضاف :” أسأل الله تعالى أن يمن على العراق وأهله بالأمن والأمان والعيش الكريم “.