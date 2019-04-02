رئيس مجلس النواب اللبناني يلتقي السيستاني ويكشف رسائله

التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، المرجع الديني علي السيستاني في النجف.

وبري وصل العراق امس والتقى مسؤولين في الحكومة والبرلمان، وزار النجف صباح اليوم للقاء المرجع السيستاني.

وعقب اللقاء، قال بري في مؤتمر صحفي، “كان لسماحة السيد السيستاني الدور الأكبر بمرجعيته الرشيدة بالدفاع عن العراق من خلال فتواه بتطويع الالاف وضمهم للقوات الأمنية لمحاربة الإرهاب”.

واضاف، “سماحة السيد السيستاني مقاتل في سبيل وحدة العراق وانماءه ومحاربة الفساد”.

وبين ان السيد السيستاني “داعم لان يلعب العراق دوره الإقليمي وحريص على لبنان كما حرصه على العراق وناقشنا مواضيع كثيرة”.