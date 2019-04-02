رسالة نيابية لعبد المهدي تخص “كوارث” العراق

وجهت النائب عن محافظة صلاح الدين كفاء فرحان، رسالة الى الحكومة العراقية بشأن الكوارث الطبيعية التي يعيشها العراق، خلال الفترة الحالية.

وقالت فرحان، “ندعو الحكومة العراقية بكافة مؤسساتها المعنية بإدارة الكوارث الى التدخل العاجل في مناطق حوض دجلة”.

وبين ان “ملف السدود مهمل رغم خطورته الاستراتيجية على مستقبل مدن العراق والحل يكون بإحالة كافة السدود والخزانات لشركات عالمية متخصصة لإعادة تأهيلها، وهذا الملف يجب ان يكون من اولويات عمل حكومة عادل عبدالمهدي”.