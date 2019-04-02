“سياسي مدني” وشخصية “بخلفية عسكرية” ابرز مرشحين للدفاع العراقية

كشف ائتلاف الوطنية، بزعامة اياد علاوي، الاثنين، عن ابرز الأسماء المرشحة لحقيبة وزارة الدفاع العراقية.

وقال النائب عن الائتلاف نهرو عبدالكريم، ان “ائتلاف الوطنية قدم العديد من الأسماء لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، كمرشحين لحقيبة الدفاع، ومن هذه الأسماء سياسية مدنية، والبعض الاخر ذات خلفية عسكرية”.

وأضاف عبدالكريم ان “ابرز الأسماء المرشحة هي سليم الجبوري سياسي مدني ونجاح الشمري، ذو خلفية عسكرية، وشخصيات اخرى، ويبقى رئيس الوزراء له الحرية الكاملة باختيار اي اسم من الذين تم ترشيحهم اليه من قبل ائتلاف الوطنية”.