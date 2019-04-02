«طوارئ» في بغداد لمواجهة السيول

أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، استنفار جميع كوادر مديرية مجاري محافظة بغداد، والكوادر التابعة لمديريات البلديات والماء تحسباً لمواجهة أي طارئ في حالة هطول الأمطار.

وقالت محافظة بغداد في بيان، إن «المحافظ يشرف على غرفة العمليات المشكلة بهذا الشأن، ووجه باستنفار جميع الكوادر البشرية والجهد الآلي التابع لمديرية مجاري محافظة بغداد والجهد الساند لمديريتي الماء والبلديات، بالإضافة إلى قطع الإجازات، وأن يكون العمل 24 ساعة، فضلاً عن تهيئة جميع المتطلبات اللازمة المتضمنة توفير الوقود والمضخات الخاصة بسحب المياه».

ووجه المحافظ «جميع مدراء البلديات بأن الإنذار حتمي والتواجد إلزامي وخلية الأزمة مفعلة، والتواصل مع مدراء الوحدات الإدارية وتتكلف الخلية بذلك، وتوزيع الكوادر على محاور العمل وإشراك الكوادر الساندة بالفرق العاملة».