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عالية نصيف : تصريحات وزير الكهرباء حول حاجة وزارته الى 20 مليار دولار طلب تعجيزي للتمهيد للإخفاقات القادمة

وصفت النائبة عالية نصيف تصريحات وزير الكهرباء حول حاجة وزارته الى مبلغ عشرين مليار دولار على مدى عامين بأنها طلب تعجيزي يمكن تفسيره بعدم الخبرة في مجال الكهرباء أو التمهيد بشكل مسبق للإخفاقات القادمة في النهوض بهذا القطاع الخدمي الأساسي .

وقالت في بيان اليوم :” ان اعلان الوزير عن حاجة وزارته الى مبلغ عشرين مليار دولار يثير الاستغراب، فهذا المبلغ الذي يعادل ميزانية دولتين من دول الجوار هو مبلغ تعجيزي يعني أن قطاع الكهرباء سينتقل من فشل الى فشل، خصوصاً وأننا مقبلين على موسم الصيف الذي تزداد فيه قطوعات التيار الكهربائي “.

وأوضحت نصيف :” ان سعر إنجاز الميكاواط الواحد في العراق هو 800 الف دولار، وهذا الرقم يوفر اكثر 24 الف ميكاواط وهو الحاجة الفعلية للعراق بدون محطات التوليد الحالية، وإذا نظرنا الى تجربة مصر في هذا المجال فقد نفذت اتفاقاً مع شركة سيمنس الألمانية لتجهيز 16 الف ميكاواط في ثلاث محطات هي الأولى من نوعها في العالم من حيث سعة الإنتاج بمبلغ 6 مليارات دولار وبشروط دفع ميسرة، فأين نحن من هكذا إنجازات وأين وزارتكم من هكذا تخطيط “.

وتابعت :” نأمل ان لايكون الهدف من المطالبة بهذا المبلغ هو التغطية على فشل الوزارة وعجزها عن توفير الطاقة الكهربائية في موسم الصيف القادم ” ، مطالبة الوزارة بـ ” إيضاح مصير القروض والعقود السابقة وما أوجه صرف تخصيصات الموازنة لهذا العام “.

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