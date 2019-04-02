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عدسات لاصقة تحمي من فقدان البصر

ابتكر علماء نوعاً خاصاً من العدسات اللاصقة المصنوعة من السيليكون التي يمكنها التنبؤ بالإصابة بالمياه الزرقاء قبل اكتشاف الإصابة بها بواسطة الفحوص الطبية التقليدية التي يجريها طبيب العيون. وتُعدّ المياه الزرقاء من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بفقدان البصر، إذ يُقدّر عدد الأفراد الذين يصابون بفقدان البصر بسبب المياه الزرقاء في بريطانيا بنصف مليون مصاب. وتتمثل خطورتها في عدم وجود أعراض ظاهرة يشكو منها المريض، فمن الممكن أن يفقد المريض بصره قبل أن تشخَّص إصابته بالمياه الزرقاء.

تصريح

وحصلت تلك العدسات على تصريح من منظمة الغذاء والدواء العالمية، وتقيس تلك العدسات معدلات ضغط العين بصورة مستمرة التي تعد مؤشراً للإصابة بالمياه الزرقاء، ويمكن وضعها 24 ساعة متواصلة، وفقاً لصحيفة الحارديات البريطانية.

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