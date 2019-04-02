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قوات الحدود في البصرة تعتقل تاجر مخدرات وتضبط لديه مخدرات قادمة من كركوك

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود في المنطقة الرابعة بمحافظة البصرة، الاثنين، اعتقال متهم وضبط كمية من المخدرات بحوزته مصدرها من محافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان أن “قسم الاستخبارات في قيادة قوات حرس الحدود في منطقة الرابعة وبالتنسيق مع مديرية الشرطة في البصرة القت القبض على متهم بتجارة المخدرات”، مبينة أن “المتهم تم القبض عليه بعد متابعته لمدة أكثر من شهر”.

ولفتت القيادة ضمن بيانها الى أن “كمية كبيرة من المخدرات من نوع (كبتاجون) تم ضبطها لدى المتهم، حيث كانت مخبأة داخل مضخات هواء قادمة من محافظة كركوك”، مضيفة أن “العملية نفذت في ضوء معلومات استخبارية”.

يذكر أن القوات الأمنية في محافظة البصرة ألقت القبض في غضون العامين الحالي والسابق على آلاف المتهمين بتعاطي وتجارة وتهريب المواد المخدرة، وأكثرها شيوعاً وانتشاراً مادة (الكرستال)، إضافة الى مادة (الحشيش)، أما مادة (كبتاجون) فهي من الأنواع الجديدة نسبياً، إذ تم تشخيص تداولها في المحافظة للمرة الأولى قبل ثلاثة أعوام.

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