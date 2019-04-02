كوردستان تشهد زيادة ملفتة بكميات الامطار

اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تزايد نسبة هطول الامطار على مناطق الاقليم مقارنة بالموسم الماضي.

وقالت المديرية في بيان إن جميع محافظات اقليم كوردستان شهدت زيادة نسبة الامطار بشكل اكبر بكثير من الموسم الماضي، كانت كالتالي:

* اربيل 767.6ملم

* السليمانية 1113.4ملم

* دهوك 991.3ملم

* كركوك 470.1ملم

* حلبجة 952.2ملم