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ما حقيقة تعيين قيادي في التيار الصدري الغزي أميناً عاما لمجلس الوزراء؟

كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الاثنين، حقيقة صدور امر ديواني بتعيين القيادي في التيار الصدري حميد الغزي أميناً عاما لمجلس الوزراء.
وقال المصدر، إن “الانباء التي تحدثت عن صدور امر ديواني بتعيين القيادي في التيار الصدري حميد الغزي أميناً عاما لمجلس الوزراء، غير صحيحة، ولا يوجد هكذا أمر الى غاية الآن”.
ونشرت وسائل اعلام ومواقع تواصل اجتماعي، في وقت سابق، انباء عن صدور امر ديواني بتعيين حميد الغزي أميناً عاما لمجلس الوزراء.
والغزي يشغل منصب رئيس مجلس محافظة ذي قار.

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