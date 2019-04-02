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محكمة تحقيق صلاح الدين تصدر مذكرة قبض لمتهم يروج معلومات كاذبة عبر المواقع الالكترونية

بغداد/ إعلام القضاء

أصدرت محكمة تحقيق صلاح الدين مذكرة قبض بحق متهم يستغل المواقع الالكترونية لترويج معلومات كاذبة بقصد إثارة الفتنة.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “رئيس محكمة استئناف صلاح الدين قدم شكوى بحق المتهم ( ك.ح) كونه روج كذبا لحديث غير صحيح منسوب إلى السيد رئيس استئناف صلاح الدين الاتحادية”.

وأضاف البيان انه “صدرت بحقه أحكام غيابية كونه هاربا ويقيم خارج العراق وسوف تتم الاستعانة بالانتربول لملاحقته عن طريق تنظيم ملف استرداد بحقه”.

وأكد مجلس القضاء الأعلى على “متابعة مرتكبي الجرائم الالكترونية واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحقهم”.

ويذكر إن ” المتهم معروف عنه ترويج الأكاذيب والمعلومات غير الصحيحة القصد منها أثارة الفتن واتهام السياسيين ومؤسسات الدولة والقضاء بمعلومات كاذبة “.

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