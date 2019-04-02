مطالبات بتغيير شعار علم مصر من النسر الى افعى الكوبرا لحماية الهوية المصرية

مطالبات بازالة النسر من العلم المصرى ووضع افعى الكوبرا كشعار لعلم مصر على غرار الفرعنة

بيان صحفى

طالب الناطق الرسمى لمنظمة العدل والتنمية الحقوقية زيدان القنائى بتغيير شعار علم مصر من النسر لافعى الكوبرا باعتبارها رمزا للتاج الفرعونى المصرى وحارسة الجنوب والحضارة الفرعونية عند المصريين القدماء كما ان ملوك مصر الفرعونية كانوا يضعون افعى الكوبرا على التاج المصرى الفرعونى

ودعا البرلمان بمناقشة تغيير شعار العلم المصرى من النسر لافعى الكوبرا لحماية الهوية المصرية الاصلية وهى الهوية الفرعونية

واشار ان شعار مصر الحالي المستخدم في العلم هو نسر مصري مضموم الجناحين باللون الذهبي ويتوسط صدره درع عليه علم مصر والنسر كان رمز الدولة الأيوبية منذ عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي، ويرمز إلى الانتصارات العربية ولا يعبر عن هوية مصر الاصلية وهى الهوية المصرية الفرعونية ورمزها افعى الكوبرا التى كانت تعلو التاج المصرى

وتم اعتماد النسر كشعار للدولة بعد إعلان الجمهورية في مصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر

في عهد الرئيس محمد حسني مبارك تم اعتماد الشعار الحالي عام 1984 شعار رسمي لمصر وهو نفس النسر منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر