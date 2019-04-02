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منظمة تطالب وزارة النقل بوضع كاميرات بالمترو والقطارات لضبط سلوك المواطنين

بيان صحفى

دعت منظمة العدل والتنمية وزارة النقل واللواء كامل الوزير وزير النقل بتزويد القطارات والمترو بكاميرات ترتبط بغرفة عمليات داخل وزارة النقل وذلك لمراقبة سلوك الركاب ورصد اى مخالفات او انتهاكات لركاب المترو والقطارات وتطبيق الغرامات الصارمة على تلك المخالفات

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان تزويد القطارات والمترو بالكاميرات من الداخل وربطها بغرفة مراقبة سيحد من كثير من المشكلات داخل المترو والقطارات والتى

تتعلق بسلوكيات الركاب السيئة وسيمنع الكثير من الحوادث

وطالبت المنظمة بتنفيذ الغرامات وفرض العقوبات الصارمة التى تضمن ضبط سلوك ركاب القطارات والمترو بمصر

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