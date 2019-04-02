نجاح باهر لماراثون السليمانية الدولي للسلام والتعايش السلمي

بمشاركة 1700 شخص من 15 دولة وجنسية مختلفة

دلير ابراهيم – السليمانية

جرت الاثنين 1 نیسان 2019، بمشاركة حوالي 1700 مشارك ومشاركة من 15 دولة وجنسية مختلفة، ماراثون السليمانية الدولي الاول، من قبل منظمتي ماراثون السلام في كوردستان والعمل الرياضي.

وفي تصريح صحفي اكد كريكار عبدالله المنسق العام للمارثون على نجاح ماراثون السليمانية الدولي الاول للسلام، كما شكر جميع من ساهم وساند في إنجاح هذه المناسبة الرياضية الفريدة في السليمانية (العاصمة الثقافية لاقليم كوردستان-العراق).

وشكر المشاركين والمشاركات الذين ركضوا جميعاً للسلام والتعايش السلمي والمحبة والانسانية.

وأضاف كريكار: في ماراثون السليمانية الدولي كلنا فائزون، لأننا ركضنا من اجل السلام والمحبة والانسانية والتعايش بين جيمع الاطياف المتأخية.

يذكر بأن منظمة ماراثون السلام في كوردستان العراق، ومنذ نشأتها قبل حوالي عام، اقامت ركضتين ماراثونيتين في اربيل والسليمانية والعديد من الانشطة الاخرى في عموم مناطق اقليم كوردستان العراق.

وكانت نتائج ماراثون السليمانية الدولي كالأتي:

6كم – بنات ١- فرحناز صديق – ايران ٢- ديانا كريم – بغداد ٣- شاجوان بهروز – السليمانية

6كم – بنين ١- محمد حبانية – بغداد ٢- بنار محمد – حلبجة

٣- حسن ميدان – بغداد

٢١ كم – بنين ١- محمد الجعفري – ايران ٢- مصطفى فرهاد – تركيا ٣- محمد ويسي – تركيا

٢١ كم – بنات- بريد (كل مجموعة تتكون من 4 بنات) ١- نادي سيرواني نوي ٢- نادي البيشمركة ٣- اعداية كةشة