وزارة الصحة ترفض تدريب طلاب معاهد التمريض الخاصة بالمستشفيات الحكومية

بيان صحفى

تلقت منظمة العدل والتنمية الحقوقية استغاثات وشكاوى من طلاب معاهد التمريض الخاصة بعدد من المحافظات بسبب رفض وزارة التعليم العالى الاعتراف بتلك المعاهد الخاصة والتى تبلغ رسومها السنوية من 3 الاف الى 5 الاف جنيه

واكد طلاب معاهد التمريض الخاصة بمحافظات الصعيد وعدة محافظات ان المستشفيات الحكومية ترفض تدريب طلاب التمريض الخاص داخلها رغم دراستهم لمدة عامين ورغم حاجة عدد كبير من المستشفيات للممرضين

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى وزارة التعليم العالى بضم كافة المعاهد الخاصة للتمريض والمعاهد الاخرى للوزارة والاعتراف بتلك المعاهد كما ناشد وزارة الصحة بالسماح لطلاب التمريض الخاص بالتدريب داخل المستشفيات الحكومية نظرا لاختيار طلاب بالواسطة والمحسوبية فقط للتدريب داخل المستشفيات واستبعاد الاخرين