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وزارة الهجرة تعقد اجتماع طارىء حول النازحين جراء السيول والفيضانات

عقدت وزارة الهجرة اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا لخلية الازمة المشكلة في الوزارة برئاسة وكيل وزارة الهجرة السيد جاسم العطيه لغرض بحث أزمة السيول والأمطار الأخيرة التي ضربت بعض المحافظات وكيفية العمل لايصال المساعدات الطارئة للأسر التي تعرضت للنزوح فضلا عن كيفية وضع آليات للتعامل مع الحالات الطارئة موقعيا وبحضور المدراء العامون ومدراء الأقسام المسؤولين عن المحافظات كافة .

وقال الوكيل خلال الاجتماع ان ” الوزارة استنفرت كل طاقتها البشرية لغرض اغاثة وايواء الأسر النازحة جراء السيول والأمطار التي تعرضت لها بعض المناطق الشمالية والجنوبية والوسطى ، موضحا ان الوزارة بدأت بتنفيذ خطتها المرسومة من قبل جميع دوائر الوزارة بايصال المساعدات اللازمة لتلك المحافظات “.

وتابع العطية خلال اجتماع خلية الأزمة ان الوزارة ستشمل كافة الأسر النازحة من جراء السيول والفيضانات بمساعدات سريعة وأولية لإغاثتهم لحين إعادتهم إلى منازلهم الأصلية منوهاً عن إمكانية إنشاء مخيمات بسيطة للأسر النازحة التي لن تتمكن من العودة إلى منازلها سيما في القرى التي تعرضت للفيضانات موعزا الى خلية الأزمة بالتوجه بالسرعة الممكنة لمحافظات صلاح الدين وديالى وميسان وواسط للوقوف على اهم الاحتياجات للأسر النازحة جراء السيول والفيضانات وتوفير المساعدات اللازمة لهم .

قسم الاعلام

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