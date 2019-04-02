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وزارة الهجرة : نزوح ٦٠ عائلة في كركوك من منازلها جراء سيول الأمطار

قدمت وزارة الهجرة والمهجرين وبالتنسيق مع منظمة الهلال الاحمر 60 حصة من المساعدات الإغاثية لعدد من الأسر النازحة جراء سيول الأمطار في كركوك .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز ” ان ٦٠ عائلة نزحت وتركت منازلها في ( باشقيا واروتا) بناحية التون كوبري جراء سيول الأمطار ” .
وتابع ” ان الاسر النازحة تم ايواؤها في احد المباني الموجودة في الناحية بالتنسيق مع مدير الناحية ووزعت ٦٠ حصة من المساعدات الاغاثية بين تلك الأسر النازحة .

وقد أعلنت وزارة الهجرة سابقاً عن جاهزيتها واستعدادها لتقديم المساعدات والخدمات للعوائل التي قد تضطر ترك منازلها حيال اشتداد الأمطار والسيول بسبب المنخفض الجوي وتقلبات الطقس خلال تلك الأيام

قسم الاعلام

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