اتحاد الكرة يصدر جملة من القرارات المهمة

عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري لمناقشة العديد من القضايا المطروحة على جدول اعماله.

وشهد الاجتماع حضور جميع اعضاء الاتحاد، باستثناء رئيسه عبد الخالق مسعود لانشغاله بانتخابات الاتحاد الاسيوي المقرر اقامتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور السبت المقبل.

وقرر الاتحاد خلال اجتماعه، تشكيل لجنة لاعادة النظر بالنظام الداخلي للاتحاد، مؤلفة من يحيى كريم رئيساً وعضوية وليد طبرة وكوفند عبد الخالق وكريم اسكندر وجواد الجبوري.

وسمى الاتحاد خلال الاجتماع، المدراء الإداريين للمنتخبات الوطنية، حيث سمى لاعب المنتخب الوطني السابق مهدي كريم مديراً إدارياً للمنتخب الأولمبي وعبد الجليل صالح، مديراً إدارياً لمنتخب الشباب، واللاعب المنتخب الوطني السابق محمد ناصر شكرون، مديراً إدارياً لمنتخب الناشئين، ولاعب المنتخب الوطني السابق حميد رشيد، مديراً إدارياً لمنتخب الأشبال.

وقرر الاتحاد ايضاً، منع التصريحات لجميع الملاكات الفنية والادارية والظهور التلفازي، الا باستحصال موافقة الاتحاد، من ضمنها مسألة التحليل على مباريات الدوري الممتاز.

الاتحاد قرر ايضاً، تجديد عقد مدرب منتخب الشاطئية كريم مقدم، نظراً للطفرة التي احدثها المدرب مع المنتخب في بطولة اسيا الاخيرة بتايلند.

وخلال الاجتماع، اوضح الاتحاد أنه في ضوء جميع التداعيات التي رافقت مباراة الزوراء والقوة الجوية، يود اتحاد الكرة ان يوضح بأنه معني فقط بما يحدث في المستطيل الاخضر، وخلاف ذلك فان الاتحاد ليس مسؤولاً عنه، نتعاون مع الجميع وهمنا اظهار المسابقة بالشكل الذي يثبت ركائن قرار رفع الحظر عن الملاعب.