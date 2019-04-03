الإعلام السويدي يسلط الضوء على العراقي ياسين..أبرز نجوم الموسم

رشحت وسائل إعلام سويدية محلية، لاعب منتخب العراق والمحترف بصفوف هاكن السويدي أحمد ياسين، ليكون أحد أبرز نجوم الدوري للموسم الكروي الجديد والذي انطلق الأحد الماضي.

وذكرت تقارير صحافية سويدية، أن نجم هاكن السويدي، يعد من أبرز اللاعبين المحترفين للموسم الجديد، نظراً لمهارات اللاعب التي يتمتع بها، بعد تجربته الناجحة مع أندية أوربرو وأيك في الدوري السويدي خلال المواسم الماضية، بحسب ما نشره موقع “غوتبورغ بوستن” السويدي.

واحترف الدولي العراقي في نادي معيذر القطري الموسم الماضي، قبل أن يعود للدوري السويدي مجدداً للعب مع صفوف هاكن، لينتقل بعد ذلك بداية الموسم الحالي لنادي الخور القطري، قبل أن يتم فسخ عقده في الانتقالات الشتوية، ليعود لصفوف هاكن السويدي بعقد جديد يمتد لعامين.

وتعادل هاكن مع مالمو الإثنين في الجولة الأولى من الدوري السويدي الممتاز لكرة القدم، بعد التعادل الإيجابي والتي شهدت مشاركة العراقي أحمد ياسين أساسياً في المباراة طيلة التسعين دقيقة.

ويحترف العراقي أحمد ياسين في السويد إلى جانب المحترف في صفوف أوسترسوند السويدي ريوان أمين، والذي يبحث عن فرصة ارتداء قميص المنتخب العراقي خلال المرحلة المقبلة.