الاتحاد الوطني: مكالمة هاتفية وراء حسم الاتفاق مع الديمقراطي

اعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاربعاء، توصله لتفاهمات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن تشكيل الحكومة المقبلة في الاقليم.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني لطيف شيخ عمر في مؤتمر صحفي انه “ومن خلال اتصال هاتفي ودي بين زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني مع النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول، تم التوصل الى التفاهم بين الحزبين المذكورين بشأن الحكومة الجديدة”.

واضاف انه “خلال الايام القليلة المقبلة ستتم صياغة نهائية للاتفاق بين الحزبين وسيتم توقيعها”، مشيرا الى ان “التفاهمات التي تم التوصل لها تخص جميع الامور التي تتعلق بتشكيل الحكومة”.

وتابع شيخ عمر ان “هنالك العديد من التفاصيل بشأن الاتفاق، سنتركها ليوم الاعلان عن الاتفاق السياسي بين الحزبين”، لافتا الى ان “الحزبين توصلا ايضا لتفاهمات بشأن مسألة كركوك”.

وأكد انه “لم تعد هناك أية مشكلة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وسنوقع اتفاقا نهائيا فيما يخص تشكيل الحكومة في الاقليم”.