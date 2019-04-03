الاتحاد الوطني يحدد للديمقراطي الكوردستاني قائمته بأسماء المناصب الحكومية

انطلق منذ صباح اليوم الاربعاء اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية للرد على الديمقراطي الكوردستاني بشأن تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

وبحسب تسريبات من داخل الاجتماع فان الاتحاد الوطني حدد قائمة باسماء المناصب التي يريد تسنمها في الحكومة المقبلة للاقليم.

وتفيد التسريبات ان الاتحاد الوطني قد اجرى تغييرا على المناصب التي كان قد قدمها قبل ايام ورفضها الديمقراطي الكوردستاني.

والمناصب هي كالاتي: رئيس برلمان الاقليم، وخمس وزارات اضافة الى ثلاثة وكلاء وزراء، وثلاث رئاسات هيئات يتمتعون بصلاحيات وزراء، وثلاثة اعضاء في مجلس امن اقليم كوردستان، وثلاثة ممثلين في خارج الاقليم مع عدد من المديرين العامين، والمعاونين.