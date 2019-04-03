Posted on by

الاتحاد الوطني يحدد للديمقراطي الكوردستاني قائمته بأسماء المناصب الحكومية

انطلق منذ صباح اليوم الاربعاء اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية للرد على الديمقراطي الكوردستاني بشأن تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

وبحسب تسريبات من داخل الاجتماع فان الاتحاد الوطني حدد قائمة باسماء المناصب التي يريد تسنمها في الحكومة المقبلة للاقليم.

وتفيد التسريبات ان الاتحاد الوطني قد اجرى تغييرا على المناصب التي كان قد قدمها قبل ايام ورفضها الديمقراطي الكوردستاني.

والمناصب هي كالاتي: رئيس برلمان الاقليم، وخمس وزارات اضافة الى ثلاثة وكلاء وزراء، وثلاث رئاسات هيئات يتمتعون بصلاحيات وزراء، وثلاثة اعضاء في مجلس امن اقليم كوردستان، وثلاثة ممثلين في خارج الاقليم مع عدد من المديرين العامين، والمعاونين.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close