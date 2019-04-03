الاف الموظفين مهددون بقطع مخصصاتهم المالية وصلاحياتهم الادارية

أكد تحالف البناء، الثلاثاء، ان قضية انهاء ادارة المناصب في الدولة العراقية، سيكون قبل نهاية حزيران المقبل، وهذا أمر حتمي.

وقال النائب عن التحالف وليد السهلاني ان “مجلس النواب صوت في قانون موازنة 2019 بمادة قانونية، على انه في نهاية شهر حزيران المقبل بانهاء تكليف اي شخص يدير اي منصب بالدولة بالوكالة”.

وأضاف السهلاني، انه “في حال بقاء اي شخص بهذا المنصب، بالوكالة، تحجب عنه المخصصات المالية والصلاحيات الادارية، وهذا امر حتمي قطعاً”، مؤكدا ان “ما ارهق الدولة هو ادارتها بالوكالة، والدولة العميقة بنيت من هذه المناصب، التي تدار الوكالة”.