البصرة تبدأ اجراءات التحويل الى اقليم

قرر مجلس محافظة البصرة، التأكيد على قراره السابق بالمضي على تحويل المحافظة إلى إقليم، لـ”حماية المدينة من المركزية المقيتة”.

وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني في بيان إن “أكثر من 20 عضوا في المجلس وقعوا على طلب بتحويل البصرة إلى إقليم بعدد يفوق الأغلبية المطلقة في حين المطلوب هو 12 توقيعا”.

وأضاف أن “الطلب رفع إلى الدائرة القانونية في المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها إقامة الدعاوى القانونية خاصة أن المجلس سبق وأن اتخذ إجراءات مماثلة لإحالة طلب إقامة الإقليم إلى مفوضية الانتخابات”.

وأشار البزوني إلى أن “المجلس شكل لجنة لمتابعة قراره وتعضيد الجهود التي تتوافق مع رؤية الإقليم، من طرف الناشطين والسياسيين المؤيدين لذلك إضافة إلى منظمات المجتمع المدني وحشد التظاهرات وتنسيقياتها، وكل ذلك لإنصاف البصرة وأخذ استحقاقاتها الإدارية والمالية من الحكومة الاتحادية وفقا للدستور”.

وتنطلق دعوات تحويل البصرة إلى إقليم، على خلفيّة الأوضاع الخدميّة السيئة في المحافظة، وخصوصاً في مركزها، حيث يعاني السكان من نقص في مجالات كثيرة، في وقت تنتج فيه المحافظة نسبة كبيرة من نفط العراق.