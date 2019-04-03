الخارجية: هذه حقيقة تمجيد موظفة للنظام السابق

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، بياناً بشأن قيام زوجة موظف في الوزارة بالتمجيد بالنظام السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان إن “بعض المواقع الخبريّة، ومواقع التواصل الاجتماعيّ تداولت خبراً مفاده قيام زوجة موظف في وزارة الخارجيّة العراقـيّة بالتمجيد بالنظام السابق، وشتم الحكومة الحاليّة، وممّا نشرته أنَّ زوجة هذا الموظف تعيش مع زوجها في القاهرة في فيلا مدفوعة التكاليف على حساب وزارتنا، وتحمل جواز سفر دبلوماسيّاً، وتربطها قرابة بالسفير أحمد الدليميّ سفير العراق في القاهرة، والمندوب في الجامعة العربيّة”.

وتابع أن “هذا الشخص كان موظفاً على ملاك وزارة الخارجيّة، وقد باشر العمل في الجامعة العربيّة بخدمات مُعارة من قبل الوزارة، وبعد انتهاء مُدَّة إعارته (أربع سنوات) رفض العودة إلى بغداد، فقامت الوزارة بإقالته على الفور”، مبينا أنه “وعائلته لا يحملون جوازاً دبلوماسيّاً، ولا يسكنون على نفقة الوزارة؛ لأنَّه ليس من ملاكاتها”.

واضاف أن “قرابة زوجته من أحمد الدليميّ سفير العراق بالقاهرة، فهو غير صحيح، وأنّ (الدليمي) هو تشابه في اللقب العشائريّ لعشيرة كبيرة منتشرة في عُمُوم محافظات العراق”.

واشار الى أن “النظام الداخليّ للجامعة العربيّة يعتبر الموظف المُبتعَث من بلده إلى الجامعة موظفاً على ملاكها، ويتقاضى حقوقه المالـيّة من الجامعة نفسها، إلا أنّ الإشكال في هذا النظام هو إنّ الجامعة لا تُحدِّد مُدَّة خدمة الموظف لديها حسب نظام وزارته في النقل، والمُحدَّد في العراق بأربع سنوات، وقد طالبت وزارة الخارجيّة بضرورة تعديل النظام الداخليّ لمعالجة حالات كهذه الحالة، وتلافي حدوث حالات مشابهة”.