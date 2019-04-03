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الدخيلي اشراك المواطنين في رسم الخطط التنموية للمشاريع الخدمية

المكتب الاعلامي

اكد نائب رئيس مجلس التخطيط والتنمية في محافظة ذي قار عادل الدخيلي على اشراك المواطنين في رسم الخطط التنموية للمشاريع الخدمية في المحافظة , خلال ترأسه مؤتمر التخطيط والتنمية بحضور رؤساء الوحدات الادارية والمجالس البلدية ومدراء الدوائر الخدمية وممثلي منظمات المجتمع المدني الذي عقد على قاعة المنتدى النموذجي في الناصرية .

وقال الدخيلي ” ان مجلس التخطيط والتنمية وضع شرط ينص على ضرورة اشراك المواطنين في تحديد المشاريع الخدمية التي تمس حياتهم بشكل مباشر , مشيراً الى ان اهمية هذا القرار تكمن في تخليص المحافظة من المشاريع التي كانت تعطى لها اهمية كبيرة وهي لا تخدم المواطنين باي شكلٍ من الاشكال “.

المكتب الاعلامي
للنائب الاول لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )

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