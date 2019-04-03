الديمقراطي الكوردستاني يتوقع ابرام اتفاق مع الاتحاد الوطني خلال 24 ساعة

توقع عضو كتلة الديمقراطي الكوردستاني چیا حميد يوم الثلاثاء ان يتوصل الحزب مع الاتحاد الوطني الكوردستاني الى اتفاق يفضي لتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

وقال حميد في تصريح للصحفيين في برلمان كوردستان، ان الهدف من تأجيل جلسة اليوم هو لإتاحة فرصة اكثر امام الاطراف السياسية لكي تتوصل الى اتفاق لأن مسألة رئاسة اقليم كوردستان قضية وطنية وتحتاج الى توافق واجماع.

واضاف ان كتلة الديمقراطي الكوردستاني تُعد تأجيل جلسة برلمان كوردستان قرارا حكيما من قبل رئاستها إلا انه استبعد تأجيل جلسة الغد الى موعد اخر.

وتابع حميد بالقول “تقريبا جميع الكتل البرلمانية كانت مؤيدة لقرار تأجيل الجلسة”، متوقعا ان يتوصل الحزبان الرئيسان خلال الـ24 الساعة المقبلة الى ابرام اتفاق على تشكيل حكومة اقليم كوردستان قائلا إن “الطرفين عبرا عن حسن نوايهما للتوصل الى اتفاق”.

وكانت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قد رحبت في وقت سابق من اليوم بقرار هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان بتأجيل الجلسة الى غد الاربعاء.

وقالت عضو الكتلة بيكرد طالباني في تصريح ادلت به للصحفيين اليوم في البرلمان ان “القرار الذي اتخذته هيئة رئاسة برلمان كوردستان يعد مؤشرا ايجابيا”، مبينة ان “مشروع تعديل قانون رئاسة الاقليم قضية سياسية و وطنية تحتاج الى توافق وتفاهم حولها من قبل الكتل البرلمانية”.

وعبرت عن املها بان تتوصل الكتل البرلمانية خلال الساعات المقبلة تنسيق وتفاهم على القانون وقبل عقد جلسة يوم غد.

وكان مصدر برلماني مطلع قد افاد في وقت سابق من اليوم ان هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان قررت تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها عصر اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر ان يجري البرلمان في الجلسة التي تأجلت القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل تفعيل قانون مؤسسة رئاسة اقليم كوردستان-العراق وتعديل شكل انتخاب الرئيس حتى تعديل الدستور، فضلا عن توضيح تقرير اللجنة القانونية وفق احكام المادتين 87 و89 من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.