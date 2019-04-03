الديمقراطي الكوردستاني يكشف بالتفاصيل: أمران دفعا لحسم الاتفاق مع الاتحاد الوطني

قال الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إن مصلحة شعب كوردستان كانت العامل الاساس للمضي بالتوصل لتفاهمات مع الاتحاد الوطني لتشكيل الحكومة الجديدة.

وابلغ قيادي مسؤول في الحزب الديمقراطي ان حزبه كان بامكانه المضي بتشكيل الحكومة الجديدة باريحية بالاعتماد على اغلبية المقاعد المتحصل عليها في الانتخابات المنصرمة.

إلا ان القيادي الكوردي قال، إن “مصلحة شعب كوردستان ووحدته كانتا الشغل الشاغل بالضوابط التي حددها الحزب صوب الاطراف الرامية الدخول في تشكيل الحكومة الجديدة، فمصلحة شعبنا وقوته من قوة البارتي”.

وبشأن التوصل لاتفاق مع الاتحاد الوطني لتشكيل الحكومة الجديدة قال، “الامر هنا مماثل. فمصلحة الشعب تقدمت على المصلحة الحزبية، وتوحيد الصفوف ومشاركة الاطراف الكوردستانية بتشكيل الحكومة الجديدة كانت من النقاط العريضة للمضي بهذا الامر. وعلى هذا الاساس تحدثت الرئيس بارزاني اليوم بأن الوقت قد نفد لحسم تشكيل الحكومة الجديدة، فالديمقراطي الكوردستاني كان باستطاعته تشكيل الحكومة وفق اغلبيته منذ وقت لكنه ارتأى مشاركة لجميع من اجل الحفاظ على ثقل كوردستان ومصالح شعبه”.

واعلن في وقت سابق من اليوم الاتحاد الوطني، انه توصل لاتفاق يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة مع الحزب الديمقراطي اكبر الاحزاب في الاقليم.

وتحصل الديمقراطي الكوردستاني على اكثر من 45 مقعدا في البرلمان الكوردستاني المتكون من 111 مقعدا، الامر الذي اتاح له تشكيل الحكومة الجديدة ورشح لها مسرور بارزاني، فيما رشح ايضا رئيس الحكومة الحالي نيجيرفان بارزاني لرئاسة اقليم كوردستان، خلفاً للزعيم الكوردي مسعود بارزاني.