الديمقراطي والاتحاد يتوصلان لاتفاق لتشكيل الحكومة وانهاء قطيعة البرلمان

بعد جولات من الاجتماعات والشد والجذب، توصل الحزبان الرئيسان في اقليم كوردستان على تشكيل الحكومة الجديدة.

وابلغ مصدر سياسي مطلع ان الاتحاد الوطني وافق على حزم الضوابط الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة، ويتوقف الامر على توقيع اتفاق رسمي للمضي بتشكيل الحكومة الجديدة.

ورجع المصدر ان يتم التوقيع على الاتفاق يوم غد الخميس.

واضاف، أن الجانبين اتفقا ايضا على انهاء الاتحاد الوطني الى مقاطعة جلسات البرلمان وهو ما تم بالفعل، إذ حضر اعضاء الاتحاد جلسة اليوم الاربعاء لبرلمان كوردستان.

ومن المقرر ان يتم خلال الجلسة القراءة الثانية لمشروع قانون إعادة تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كوردستان، وتعديل صيغة انتخاب رئيس الإقليم لحين المصادقة على الدستور.