السلطات الامنية العراقية تعتقل شخصا اساء لرموز دينية بفيديو

اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف يوم الثلاثاء عن القاء القبض على صاحب مقهى بتهمة الإساءة للرموز الدينية.

وقالت الشرطة في بيان اليوم انه “بتوجيه من محافظ النجف لؤي الياسري قامت مديرية شرطة النجف بإرسال قوة من الشرطة لاعتقال صاحب كوفي شوب اساء عبر فديو مباشر في الفيس بوك للإمام الكاظم ليلة وفاته وإلى الشعائر الدينية يوم أمس وغلق محله على الفور”.

ونقل البيان عن الياسري قوله ان “الدستور العراقي والقانون والاعراف تأمرنا باحترام رموزنا الاسلامية وقادتنا وما بدر من هذا الشخص اساءة للمذهب والشعائر وهذا مخالف للقانون والدستور وقد وجهنا الجهات الامنية لمحاسبة المقصر وفق القانون صاحب “كوفي شوب شناشيل” التابعة له وفق أمر قضائي” .

من جهتها ذكرت مديرية شرطة النجف أن قائد الشرطة وجه قوة من شرطة النجف لاعتقال متهم كان يبث فيديو مباشر عبر صفحته الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي ويتحدث بكلمات اساء فيها للشعائر الدينية وللإمام موسى بن جعفر الكاظم وتم اعتقاله وفق أمر قضائي”.

واوضحت أن “الحرية الشخصية والتعبير عن الرأي مكفول وفق القانون ولكن لا يمكن التجاوز على الشخصيات والرموز الدينية ويعاقب القانون مرتكبي هذه الأفعال الخارجة عن الآداب العامة والأخلاق”.