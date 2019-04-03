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القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في السليمانية

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية في اقليم كوردستان يوم الاربعاء عن القاء القبض على عصابة تتعاطى وتتاجر بالمواد المخدرة.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان قوات مركز شرطة “وارماوا” تلقت معلومات تفيد بوجود عصابة تتألف من ثلاثة افراد يتعاطون المواد المخدرة ويتاجرون بها، مشيرة الى ان الشرطة شرعت بعدها في التحري وجمع معلومات تامة عن المتهمين وتمكنت في ليال مختلفة وفي عدد من الكمائن من القاء القبض على اولئك المتهمين.

واوضح البيان انه عندما تم القاء القبض على المتهمين ضبطت قوات الشرطة بحوزتهم ثلاثة انواع من المواد المخدرة كانت مهيأة للتعاطي والمتاجرة بها اضافة الى ضبط عجلة تعود لهم.

وتابع البيان ان المتهمين الثلاثة تم ايداعهم في الحبس بأمر قضائي وفق المادة 14 المتعلقة بالمخدرات، وتم فتح ملف للتحقيق معهم.

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