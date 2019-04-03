المرجع اليعقوبي يشيد بالمواقف الانسانية والوطنية للعراقيين خلافاً لما يظهره بعض السياسيين من صراعات طائفية وعنصرية وفئوية

صبري الناصري

اشاد سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي بالمواقف الانسانية والوطنية للعراقيين التي لم تتوقف, خلافاً لما يظهره بعض السياسيين من صراعات طائفية وعنصرية وفئوية مستنكرة وغريبة على أخلاق وثقافة العراقيين”

وقال المرجع اليعقوبي في بيان عنوانه “مبادرات عراقية نبيلة” لازال العراقيون الشرفاء يبهروننا بالمواقف الإنسانية والوطنية الشريفة التي لم تتوقف عن الخدمة العظيمة للملايين في الزيارة الأربعينية المباركة ولا في زيارة الامامين الكاظمين (عليهما السلام) في هذه الايام”

واضاف المرجع اليعقوبي فبعد كارثة غرق العبارة في الموصل هبَّ أبناء الوسط والجنوب للتطوع في إنقاذ الغرقى في نهر دجلة وبعد أيام حصلت أمطار غزيرة سببت فيضانات وارتفاع مناسيب في الأنهار والأحواض المائية وخرجت بعض الجسور في الموصل عن الخدمة ولم يتمكن سائقو مئات الشاحنات من العبور عليها من شمال العراق الى وسطه وجنوبه وظلَّوا عالقين في مدينة الموصل في ظروف جوية شاقة فهبّت مجاميع من أهلها وأمّدوا سائقي الشاحنات بالماء النقي والغذاء ووفروا لهم المأوى للمبيت”

وختم المرجع اليعقوبي بيانه” فجزاهم الله تعالى جميعاً خير جزاء المحسنين بما قدموه من وجه ناصع أصيل للشعب العراقي خلافاً لما يظهره بعض السياسيين من صراعات طائفية وعنصرية وفئوية مستنكرة وغريبة على أخلاق وثقافة العراقيين إمعاناً في الفساد وجني المكاسب الشخصية باسم الطائفة أو المدن المحرومة أو المحررة ونحو ذلك، (وكل إناء بالذي فيه ينضح)”

http://yaqoobi.com/arabic/index.php/news/6864.html