الى الاستاذ فؤاد حجو مع الاعتذار

محمود الفتلاوي

طالعتنا بعض المواقع الالكترونية في الايام القليلة الفائتة بخبر مفبرك لا أساس له من الصحة، وجرى تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، مفاده ان المستشار الاعلامي في سفارة دولة فلسطين في العراق الشقيق قد أعلن تشيعه وبراءته من مذهبه الأول.

ويذهب الخبر المفبرك الى تأليف تصريح على لسان المستشار عن حيثيات تشيعه، وان اعلان ذلك تم في حسينية في الكاظمية المقدسة وامام الجماهير.

كما ارفق الخبر بصور تم تحويرها بطريقة الفوتوشوب في محاولة من المؤلف لتأكيد خبره.

يهمنا في سفارة دولة فلسطين في العراق الشقيق ان نوضح الاتي:

1-اننا ومع كامل احترامنا وتقديرنا لديننا الإسلامي الحنيف بكافة مذاهبه. فإننا ننفي ما جاء في الخبر جملة وتفصيلاً. والخبر مفبرك من ألفه الى يائه.

2-تدعو السفارة إدارات المواقع الالكترونية التي نشرة الخبر الى نشر هذا التوضيع وتوخي الصدق والدقة في نشر مثل هذه الاخبار مستقبلاً، ونحذرها باننا سنقاضيهم قانونيا ونضع الأجهزة الأمنية العراقية في صورة الوضع.

3-اما بخصوص صور المستشار المعدلة بطريقة الفوتوشوب والتي ادعى المؤلف بانها كانت بإحدى حسينيات الكاظمية فهي صور التقطت للمستشار يوم الجمعة الفائت اثناء القائه لكلمة فلسطين في الوقفة التضامنية مع فلسطين وسوريا التي دعت لها المدرسة الخالصية في الكاظمية رفضاً لقرارات ترامب بخصوص القدس والجولان والتي شاركت فيها سفارة فلسطين بوفداً ضم عدد من ديبلوماسيها إضافة الى الجنة الشعبية الفلسطينية في العراق الشقيق.