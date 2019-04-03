على حلبة مرسى ياس

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انطلاق الجولة الافتتاحية من بطولة الاتحاد الدولي للسيارات لسباقات الرالي كروس 2019 على حلبة مرسى ياس

شركة IMG Motorsports تُدرج فئة جديدة على بطولة الاتحاد الدولي للسيارات لسباقات الرالي كروس

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، 3 أبريل، 2019: أعلنت شركة IMG Motorsports عن إدراجها آفاق جديدة في عالم سباقات الرالي كروس، وذلك بإطلاق فئة Projekt E التي تعتمد على استخدام سيارات رياضية بمحركات كهربائية.

وتقام النسخة الأولى من الفئة الجديدة في سباق رالي كروس عام 2020، بعد استضافة حلبة مرسى ياس نسخة رالي كروس 2019 خلال عطلة هذا الأسبوع، لتشكل الفئة الجديدة نظرة مستقبلية على عالم السباقات والشركات المصنعة باستخدام سيارات مصممة بمحركات الاحتراق الداخلي، فضلًا أن إطلاقها يرسخ تأكيد الشركات العالمية مثل IMG Motorsports بركائز المستقبل الخالي من الانبعاثات الكربونية تحقيقًا للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ومواكبة التقنيات المتطورة في نفس الوقت.

كما وترسخ Projekt E المفهوم الجديد القائمة على استخدام السيارات الكهربائية في عالم السرعة وسباق السيارات العالمية، ليقدم لعشاق السيارات منافسات فريدة بنوعها تقام في بعض المناطق المختارة خلال الجولات الأوروبية من عام 2020 وتضاف ضمن قائمة السباقات الأخرى الحافلة بالإثارة والمتعة ومنها رالي كروس للسيارات الفائقة.

وبهذه المناسبة صرح تروبين أولسن، المدير الإداري لسباقات الرالي كروس: “نثق بريادة شركة IMG في عالم السيارات المتطورة ونؤكد نجاح إدخال تقنيات EV على رياضية السيارات التي سوف تغير بمفاهيم الشركات العالمية المصنعة للسيارات”.

وأضاف: “حرصت IMG على استخدام وحدات الطاقة الكهربائية بمحركات السيارات لطرح نقلة نوعية في بطولة الاتحاد الدولي للسيارات لسباقات الرالي كروس منذ عام 2017، واليوم نكشف الستار رسميًا عن عزمنا بطرح هذه الفئة بعام 2020 تحقيقًا لهدفنا المنشود”.

وأضاف أيضًا: “مع تسارع وتيرة التقدم التكنولوجي في عالم السيارات كان لابد من العمل على إيجاد سباقات تعتمد اعتمادًا كاملًا على الطاقة الكهرباء وتحقق أداءً فائقًا بالوقت نفسه مما يخلق منافسة حقيقة بين الشركات المصنعة لهذه الفئة من السيارات ضمن بطولة رالي كروس”.

وأردف بالقول: “كانت هناك مناقشات وخطط إستراتيجية مع الإتحاد الدولي للسيارات بصدد إدراج فئات تعتمد على محركات السيارات الكهربائية منذ ما يقرب العامين، ولمن لم نستطع تطبيق ذلك بسبب عدم استعداد الشركات المصنعة في رالي كروس للدخول إلى حقبة جديدة من تاريخ السباق. واليوم بتواجد Projekt E وإطلاقها رسميًا يمكننا القول إننا حققنا خطوة إيجابية للوفاء بوعودنا”.

وأضاف أولسن: “سمحت لنا فئة Projekt E من تبني التقنيات الحديثة، لإظهار قدرة السيارات الكهربائية وكفاءتها وسرعتها لإدخال المتعة والحماس بقلوب عشاق رياضة السيارات”.

ومن المخطط أن يتم الكشف في الأشهر القليلة القادمة عن تفاصيل الفئة الجديدة Projekt E والسيارات الكهربائية التي سوف تصطف على خط سباق رالي كروس في عام 2020.

وبالعودة إلى منافسات رالي كروس أبوظبي 2019 ستقام الجولة التأهيلية الأولى في حلبة مرسى ياس عند تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الجمعة، فيما تقام منافسات الجولة التأهيلية الثانية عند الساعة السابعة مساءً من اليوم ذاته.

ويشهد يوم السبت منافسات الجولة التأهيلية الثالثة التي تنطلق عند الساعة 02:45 ظهرًا، تتبعها الجولة التأهيلية الرابعة عند الساعة 4:00 عصرًا، ويشارك السائقون المتأهلون في جولة نصف النهائي ثم الجولة النهائية التي تنطلق عند تمام الساعة السابعة مساءً، وثم حفل التتويج عند الساعة 7:50.