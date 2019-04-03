بارزاني: حكومة عبد المهدي هي الفرصة الاخيرة لحل الخلافات بين اربيل وبغداد

عدّ زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الاربعاء الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها عادل عبد المهدي “الفرصة الاخيرة” لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وقال بارزاني في كلمة له اليوم خلال افتتاح معرض اربيل الدولي للكتاب، انه “بعد 2003 كان الفرصة مواتية جدا لتأسيس عراق جيد”، مؤكدا انه “لم يتم تطبيق الدستور لم حدثت تلك المشاكل التي شهدها ويشهدها العراق”.

وعن المشاكل بين اربيل وبغداد قال بارزاني “الفرصة سانحة لحل تلك المشاكل، ونحن ننسق مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في هذا الاطار”، مشيرا الى “التشكيلة الحالية برئاسة عبد المهدي هي الفرصة الاخيرة لحل الخلافات والمشاكل”.